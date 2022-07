Lidl construirà una plataforma logística al polígon de Constantí

L'empresa alemanya ha adquirit una parcel·la de 185.000 m2

Actualitzada 04/07/2022 a les 12:03

La cadena de supermercats alemanya Lidl ha adquirit al polígon de Constantí una parcel·la d'uns 185.000 mper establir-hi una plataforma logística de distribució de productes pels seus equipaments comercials i que està previst que estigui en funcionament a partir del 2026.La plataforma de Constantí s'afegeix a altres que la companyia està projectant a la resta de l'Estat, com la de Martorell, Parla a Madrid i Escúzar a Granada i que, en aquest cas, es preveu que estiguin en funcionament el 2025.Actualment, Lidl compta amb una xarxa d'onze plataformes logístiques en funcionament a tot l'Estat.En un comunicat municipal, l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, es mostrava, «molt satisfet amb l'arribada de Lidl al nostre municipi». I afegia que, des del consistori es considera una prioritat «continuar treballant per atraure noves inversions i afavorir l'arribada de noves empreses que com a Lidl puguin ser generadores d'ocupació per als nostres veïns i veïnes».Els futurs magatzems a Martorell i Constantí se sumaran al que Lidl té des del 2003 a Montcada i Reixac (Barcelona), localitat des de la qual la cadena de supermercats abasteix principalment els seus més de 70 punts de venda a Catalunya i opera a tot Espanya a través de les oficines centrals –ara en procés d'ampliació–. Amb l'entrada en funcionament d'aquests tres centres, Lidl reforçarà el paper estratègic de Catalunya com a pol logístic de referència per al creixement en aquesta regió i la resta de la zona nord-est d'Espanya.