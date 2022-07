L'Ajuntament de la Canonja presenta els espectacles del «Surt a la fresca»

Els espectacles seran els divendres 8, 15, 22 i 29 de juliol, a 2/4 d'11 de la nit, a la Rambla 15 d'abril

Actualitzada 04/07/2022 a les 16:14

La Canonja es prepara per celebrar tot un seguit d'actes que, de ben segur, amenitzaran els divendres de juliol a la nit. El «Surt a la fresca» ha esdevingut al llarg del temps un punt de trobada per a l'oci d'estiu on, al voltant d'una programació variada ens podem trobar amb companys i amics tot gaudint d'espectacles de qualitat.

Una de les principals novetats d'enguany és el canvi d'espai. Les actuacions es traslladen de l'hort del mas de l'abeurador a la rambla 15 d'abril. Aquest canvi d'espai, motivat especialment per les obres que es porten a terme al mas de l'abeurador, serà aprofitat per augmentar l'aforament i oferir uns espectacles amb un format més adequat al nou espai.

Us proposem començar amb una línia musical moderna i atrevida, continuar amb una nit d'humor, continuar amb l'aire flamenc d'un «tablao» i tancar amb un contingut més intimista amb cançons a les que tots hem acudit en alguna ocasió. L'entrada serà lliure, gratuïta i sense necessitat d'invitació, tot i així, l'aforament serà limitat per motius de seguretat.

Així doncs el primer «Surt a la fresca» el tindrem el divendres 8 de juliol amb la música de Maria Jacobs que ens presentarà el seu nou disc «Et porto escrit»!!!

On podem trobar des del gènere funk, passant per balades fins a rock o electrònic. En aquest directe Maria Jacobs ve acompanyada de la seva banda; Joan Manetas a la bateria, Marcel Figueras a la guitarra, Dani Campos al teclat, Rodrigo Chávez al baix, Marc Anglès a la trompeta, Víctor Rubias al trombó i Maria Jacobs a la veu. Aquest concert forma part de la seva gira «Et porto escrit Tour» que passarà per diversos pobles i ciutats de Catalunya amb un espectacle muntat per a un públic amb ganes de passar-s'ho bé.

La següent actuació serà divendres 15 de juliol amb un monòleg d'humor a càrrec de Tian Lara. Presentació de «El Anticoach», que ha estat programat enguany al Jove Teatre Regina.

Continuarem amb ball flamenc amb una bailaora catalana, Rebeca Monasterio, que encapçala un grup de ball amb més de 12 artistes entre músics, cantants i bailaoras que ben segur portarà a la Canonja un singular espectacle on es reflecteix l'empoderament de la dona també en el món del flamenc. El seu espectacle «Alma de mujer» és una joia del flamenc en l'estat més pur.

I acabarem el divendres 29 de juliol amb més música. La Mezzosoprano Tànit Bono, el violinista Josep Mª Manresa i el pianista David Molina són els protagonistes d'aquest concert amb un repertori que vol fer passar una estona amena al públic, recordant amb les cançons diferents moments als que ens transporta la música. Records, dies especials, un viatge, una persona... Les peces han estat escollides amb un criteri emocional, relacionant cada peça amb una emoció diferent. Un conjunt de cançons ben conegudes per tothom que esdevenen emocions en la veu d'aquesta artista.