Es posa en marxa el reforç d'estiu de la Policia Municipal del Vendrell amb 12 agents més

Faran tasques assistencials, d'informació, de detecció d'incidències o de regulació del trànsit, entre d'altres

Actualitzada 03/07/2022 a les 10:44

Com cada estiu, amb motiu de l'increment de la població i de la seva concentració als nuclis de les platges, la Policia Municipal ha reforçat el servei amb 12 agents més (8 a peu i 4 amb moto) que, fins al final de setembre, faran tasques assistencials, d'informació, de detecció d'incidències o de regulació del trànsit, entre d'altres.La regidora de Policia, M. Luz Ramírez, ha explicat que «enguany es comptarà amb policia de proximitat fixa als nuclis marítims, i hi haurà més presència policial als carrers per la nova gestió interna dels recursos humans i quadrants dels agents promoguda pel nou comandament del cos».