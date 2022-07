CCOO denuncia «la persecució» de l'empresa montblanquina Pastisfred al president del comitè

CCOO d'Indústria de Tarragona ha convocat una jornada de mobilització demà, 5 de juliol, per denunciar aquesta situació

Actualitzada 04/07/2022 a les 16:57

CCOO d'Indústria de Tarragona denuncia la decisió de la direcció de Pastisfred (Montblanc) d'externalitzar el servei de control d'accés amaga, en realitat, una situació de persecució sindical contra el president del comitè d'empresa, que circumstancialment desenvolupa la seva activitat en aquest lloc de treball per limitacions derivades d'una malaltia.

CCOO rebutja aquesta externalització, que no és la primera que fa l'empresa, ja que considera que no respon a cap causa objectiva, sinó que és una estratègia per deixar fora de l'empresa la persona que actualment ostenta la direcció del comitè, que a més és delegada de CCOO i referent sindical de CCOO a la comarca de la Conca de Barberà. Una decisió amb la qual Pastisfred pretén afeblir la representació sindical a l'empresa, que s'havia anat consolidant en els últims anys.

CCOO també lamenta la política d'externalitzacions de Pastisfred, que ja va externalitzar el servei de neteja, a partir del dia 8 d'aquest mes es fa efectiva la del control d'accés i ens temem que aquesta no serà l'últim.

Per aquesta raó, CCOO d'Indústria de Tarragona ha convocat una jornada de mobilització demà, 5 de juliol, per denunciar aquesta situació. A les 11 h es farà una concentració i una acció informativa de denúncia davant del Mercadona de Montblanc (carrer del Batlle Dionís Mestre Serrat, s/n), ja que aquesta cadena de supermercats és el principal client de Pastisfred. Tot seguit, es farà una marxa fins a la fàbrica, on es farà una altra concentració per exigir a la direcció de l'empresa que faci marxa enrere en la seva decisió.