Els Bombers han rebut l'avís a les 13.57 hores i han hagut de fer una extracció reglada

Actualitzada 03/07/2022 a les 19:42

Una home ferit en bolcar la seva furgoneta aquest migdia a la TV-7221 a Alcover. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 13.57 hores, i en arribar al lloc s'han trobat amb el conductor atrapat al vehicle, que estavaQuatre dotacions han treballat amb rapidesa per alliberar la víctima fent una extracció reglada. S'ha tractat d'una maniobra complicada, ja que el conductor estava cordat amb el cinturó de seguretat i el vehicle estava bolcat a 180º. Per això, han hagut d'assegurar l'alineació del coll i l'esquena per no provocar danys.Segons informen els Bombers, l'home, d'edat avançada, estava patint dolors pels forts cops ocasionats per l'accident i el SEM l'ha traslladat al Pius Hospital de Valls.