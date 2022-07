Ferit de bala un home en una finca de Vandellòs

La policia treballa en la hipòtesi que es tracti d'un enfrontament entre bandes dedicades a la droga

Actualitzada 03/07/2022 a les 13:33

Un home va quedar ferit de bala la passada nit en una finca del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), succés davant el qual la policia treballa en la hipòtesi que es tracti d'un enfrontament entre bandes dedicades a la producció i venda de droga.Fonts dels Mossos han informat a EFE que van ser alertats ahir a les 22:08 hores per efectius del Sistema Mèdic d'Emergències (SEM) que estaven atenent un home que presentava una ferida de bala en un braç.La policia es va traslladar a la finca on era l'home, en la qual hi ha emplaçat també un habitatge, i des de llavors treballa en aquest cas per aclarir si la víctima va quedar ferida en un enfrontament entre bandes dedicades a la droga o si va rebre un tret accidental.