El Festival Jordi Savall arrenca a Montblanc amb un clam per la pau

El festival, que se celebrarà fins al 15 d'agost, ha organitzat en total quinze concerts que també es faran als monestirs Poblet i Santes Creus

Actualitzada 02/07/2022 a les 11:04

El Festival Jordi Savall va començar el passat divendres 1 de juliol amb el concert 'El Codex de Las Huelgas' a l'església de Santa Maria de la vila de Montblanc. Els músics de la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI han fet vibrar amb la interpretació del còdex medieval, escrit completament per dones i que reprodueix la pràctica musical en els monestirs a l'edat mitjana. «El mestre Savall ha escollit els programes, que estan plantejats per elaborar un diàleg entre la música i la història o entre els edificis i el so, en el cas d'avui donem veu a la història a través d'aquests programes musicals que ens porten a la música medieval», ha indicat el coordinador del certamen, Martí Santcliment.



La capital de la Conca de Barberà, que acull per primer cop el certamen, també ha programat dues actuacions més aquest cap de setmana. El festival, que se celebrarà fins al 15 d'agost, ha organitzat en total quinze concerts que també es faran al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet i de Santes Creus. Per aquests motius, Santcliment ha assegurat que és una edició «especial». «L'any passat, el festival commemorava els 80 anys de Jordi Savall i es va fer tot a Santes Creus. Aquest any, recuperem la ruta del Cister», ha destacat.

Aquest dissabte, serà el torn del conjunt emergent Dichos Diabolos que presentarà 'El Cançoner de Barcelona'. Es tracta d'un recull inèdit de peces del segle XVI conservat a la Biblioteca de Catalunya. «És un recull de músiques inèdites, de compositors tant catalans com europeus, que ha estat guardat i que fins ara no s'havia reinterpretat a la Catedral de Barcelona», ha afegit el coordinador. Les músiques del Renaixement vinculades a la Corona Catalanoaragonesa i al Regne de Nàpols, procedents dels diferents cançoners reials, tancaran aquest diumenge els tres concerts que es faran aquest cap de setmana a Montblanc. Aquest darrer es farà al convent de Sant Francesc.

Clam per la pau

Savall ha afirmat que «justament en aquests moments de guerra» és necessari aportar optimisme i esperança per «combatre els efectes» dels conflictes armats. «La música sempre ens aporta l'emoció, la bellesa i ens reconforta, per tant, omplir aquests llocs tan bells de música és un acte de fe i de reivindicació del poder de la música i de la cultura», ha defensat el mestre. En la mateixa línia s'ha posicionat Santcliment, que ha recalcat que la música és una de les principals eines per al diàleg intercultural.

Segons el coordinador, aquest any el festival vol posar el focus en la guerra d'Ucraïna, però també en altres conflictes, com ara el del Sudan, Sàhara Occidental o el del Pròxim Orient. «El certamen és un clam al diàleg entre les cultures, entre el nord, el sud, l'est i oest, i, per això, hem inclòs concerts de diferents tradicions culturals i musicals», ha tancat Santcliment.