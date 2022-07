L'Asociación Hispania Nostra denúncia que existeixen prop de 400 edificis històrics en estat d'abandonament en tot el país

01/07/2022

Prop de 400 edificis de monestirs, ermites, cenobis, esglésies i hospitals eclesiàstics distribuïts per la geografia espanyola es troben en estat ruïnós i abandonats, segons denúncia l'Asociación Hispania Nostra en la seva Llista Vermella. El document recull més d'un miler de monuments històrics espanyols que es troben en risc de destrucció, desaparició o alteració.En el cas de Tarragona, l'Església de Santa Maria de Santa Perpètua de Gaià és l'única construcció que es troba en aquesta llista. L'edifici, d'origen romànic, va ser construït en 1806 i va deixar de tenir culte en els anys 30 del segle XX. Es tracta d'un icònic element arquitectònic del paisatge de la vall del riu Gaià.Entre els edificis eclesiàstics més emblemàtics inclosos en la llista es troba el santuari de la Verge de Gràcia (La Fresneda, Terol), l'ermita de Sant Jordi o del Salvador (Càceres), la hisenda Jesús de la Vall (Granada) o els monestirs de San Salvador de Cornellana (Astúries) i el de Santa María de Meló (Orense), entre moltes altres edificacions. Els motius del seu abandonament són variats: la Guerra de la Independència contra Napoleó, la desamortització de Mendizábal (1836-1837), la Guerra Civil (1936-1939) o una combinació de factors després del Concili Vaticà II (1962-1965).En el cas del santuari de la Verge de Gràcia (La Fresneda, Terol) que només queden en peus les parets i els sòls, està format per un conjunt d'edificacions i ha desaparegut la imatgeria i el retaule de l'església. L'ermita de Sant Jordi o del Salvador (Càceres), és una construcció de pedra del segle XIV, on es troben uns extraordinaris i colorits frescos però es troba en estat ruïnós. En el cas de la hisenda Jesús de la Vall, a Granada, un edifici construït pels jesuïtes que va ser desamortitzat, ha estat envaïda per la vegetació i part del solat en fang i els taulells han estat espoliats.També es troba en la llista l'ermita Templera de Sepúlveda de Yeltes (Salamanca) amb una espectacular nau central, que des de fora sembla una basta estructura de pedra i maó, però en el seu interior és una estructura de planta octogonal, pròpia de les construccions templeres de l'època.