Ha estat una maniobra per donar assistència a l'ambulatori del municipi, que no comptava amb cap unitat terrestre

Actualitzada 02/07/2022 a les 18:37

Un helicòpter del SEM ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'Avinguda Jaume Llecha aquesta tarda a Montblanc. La policia local s'ha personat al lloc i ha hagut de tallar el carrer en ambdós sentits per permetre l'aterratge i l'actuació dels serveis sanitaris, al voltant de les 16.30 hores.La maniobra realitzada amb l'helicòpter s'ha fet per donar assistència a l'ambulatori del municipi, ja que, segons informa el Sistema d'Emergències Mèdiques, no tenien cap unitat terrestre disponible en aquells moments.