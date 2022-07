La companyia cambrilenca Matito presenta el nou espectacle 'Quan el sol se'n va a la posta'

La producció de titelles es podrà veure el dijous 14 de juliol al Parc del Pescador en el marc de la Festa de la Mare de Déu del Carme

Actualitzada 01/07/2022 a les 17:21

La companyia de teatre de titelles cambrilenca Matito presentarà el seu nou espectacle «Quan el sol se'n va a la posta» el proper 14 de juliol al Parc del Pescador de Cambrils, en el marc de la Festa de la Mare de Déu del Carme. El Departament de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils ha subvencionat la producció d'aquesta obra, basada en un recull i testimoni de la cultura popular del Baix Camp, Cambrils, el Priorat i la Ribera d'Ebre.



El seu director, Arnau Colom, va presentar el projecte a la Línia C de la convocatòria oberta pel Departament de Cultura de l'Ajuntament, que té per objectiu subvencionar a persones físiques o jurídiques mercantils de l'àmbit cultural que proposin activitats culturals, projectes creatius, de recerca o de difusió cultural puntuals i/o extraordinaris que es duguin a terme al municipi de Cambrils i/o el beneficiïn especialment.A més de rebre la subvenció, durant la segona quinzena de juny, Arnau Colom ha estat fent una residència artística al Centre Cultural Municipal de Cambrils per dur a terme part de la creació artística.