L'Hostatgeria de Poblet reobre les seves portes després de dos anys

La companyia de gestió d'establiments hotelers Petits Hotels, amb Francesc Pintado al capdavant, ha pres el relleu de la seva direcció

Actualitzada 02/07/2022 a les 12:29

Després de dos anys tancat a causa de la pandèmia, l'Hostatgeria de Poblet recupera la seva activitat. Ho ha fet a càrrec de la companyia tarragonina Petits Hotels, amb un projecte de transformació de l'espai cap a un hotel de 4 estrelles. Un dels primers passos ha sigut millorar els equipaments, oferint ara un servei de restaurant per als clients i de cafeteria per a tots els visitants.Després d'aquests dos anys d'inactivitat, la companyia de gestió d'establiments hotelers Petits Hotels, amb Francesc Pintado al capdavant, ha pres el relleu de la seva direcció.La reactivació del negoci porta adjunta un projecte de millores a mitjà i llarg termini, que passa perque aporti valor a l'oferta turística de la Costa Daurada. L'Hostatgeria busca consolidar-se com