Carrizosa qualifica de «subterfugi» la petició de Borràs d'un jurat popular

El líder de Ciutadans, que ha acudit aquest dissabte al Campus Liberal de Cs Salou, exigeix a la presidenta del Parlament «que se'n vagi ja»

Actualitzada 02/07/2022 a les 17:46

Carlos Carrizosa ha qualificat de "subterfugi" la petició de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, d'un jurat popular en la causa per suposats contractes irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). «Em sembla molt bé, que faci el que vulgui i que posi 20 recursos si fa falta. I si vol un jurat popular que el demani, tot i que crec que és només un subterfugi per retardar les coses», ha assenyalat el líder de Cs a Catalunya aquest dissabte al Campus Liberal de Cs a Salou, on s'han celebrat les jornades de 'La Europa de las Libertades'.«Segurament li denegaran el jurat popular perquè no té cap raó. Ara bé, que abans se'n vagi ja d'una vegada!», ha exclamat Carrizosa, que igualment ha afirmat que a Catalunya hi ha un «ambient tòxic i sense oxigen democràtic» arran de casos com aquest. «Tenim una presidenta del Parlament que està imputada per corrupció i no dimiteix. I, a sobre, els seus la protegeixen», ha assenyalat amb indignació el líder de Cs a Catalunya, que també ha acusat el PPC i el PSC «d'esborrar-se» de fer oposició al nacionalisme català.«El PSC de Salvador Illa ha deslegitimat els tribunals amb els indults als líders del procés, responsables del cataclisme democràtic del 2017», ha retret Carrizosa. «I també per la seva tebiesa en l'ús del castellà a les escoles, deixant que els nacionalistes perpetuïn el seu atemptat contra els nens i les famílies de Catalunya», ha conclòs el portaveu de Cs al Parlament en la seva crítica vers els socialistes catalans.