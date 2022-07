Montagut serà el cap de llista de la candidatura de Centrem a Salou

L'actual primer tinent d'alcalde fa el pas per «coherència amb l'espai ideològic de centre i catalanista»

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Salou, Marc Montagut, serà el cap de llista de la candidatura que Centrem presentarà a les pròximes eleccions municipals. L'exconsellera i secretària general de Centrem, Àngels Chacón, va traslladar-se ahir a Salou per donar suport al futur alcaldable en la seva presentació oficial.

Montagut va explicar que havia decidit fer el pas per coherència amb l'espai ideològic de centre ampli i catalanista que sempre ha representat i va apuntar que ja estava bastint un projecte «il·lusionador i transversal» per encarar els nous reptes als quals ha de fer front Salou. En aquest sentit, va apuntar a l'aplicació del nou planejament urbanístic, la transformació del model turístic i de promoció econòmica i la millora de la qualitat dels serveis i l'espai públic.

Per la seva banda, Àngels Chacón va destacar que, en poc més d'un mes i mig de vida de Centrem com a partit, ahir es ja s'havia presentat el segon candidat a les eleccions municipals i que ara l'objectiu «és fer més gran el projecte de centre ampli i catalanista també des dels municipis». D'altra banda, Chacón va elogiar la «constrastada experiència política i de gestió municipal» de Marc Montagut, «a primera línia i sempre disposat».

Montagut és l'actual regidor de Gestió de Territori i Habitatge a Salou. Va concórrer a les darreres eleccions en la coalició de Sumem per Salou-Junts, que va obtenir set regidors i que actualment governa. La presentació de Marc Montagut com a cap de llista de Centrem es produeix després que FUPS, el partit liderat per Pere Granados, hagi iniciat negociacions per tal que aquest encapçali una llista conjunta amb el PSC, deixant de banda els actuals socis de coalició.



Sobre això, Montagut, afirmava que «FUPS és un partit que pot pactar amb qui vulgui i no em posaré en les seves decisions. A partir d'aquí, i derivat d'aquesta decisió, estic avui presentant la meva candidatura amb una formació amb la que comparteixo ideals».