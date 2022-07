La Biblioteca de Cambrils programa activitats per la temporada estiuenca

Una gimcana familiar de pirates, els lots sorpresa i els jocs sense pantalles són algunes de les propostes pel juliol i l'agost

Actualitzada 01/07/2022 a les 16:52

La Biblioteca municipal Josep Salceda i Castells de Cambrils ha programat noves activitats per la temporada d'estiu. Fins el dia 9 de setembre, la biblioteca obrirà de dilluns a divendres de 9 a 14:30 hores, amb una variada oferta de propostes estiuenques.



Per començar, a partir d'avui, 1 de juliol, i fins el 31 d'agost, la biblioteca ofereix l'activitat «Juguem sense pantalles» per passar una estona en família jugant a jocs de taula i llibres pop-up tots els divendres d'11 a 13 hores.D'altra banda, el 17 d'agost a les 11 hores la biblioteca ha programat l'Hora del conte «La lluna roja» i una gimcana familiar de pirates a càrrec de Loli Bertran de l'Agenda dels més petits. L'activitat està pensada per nens i nenes a partir de 3 anys i cal inscripció prèvia a la biblioteca.Aquest estiu també tornen dues propostes ja habituals a la biblioteca de Cambrils: els lots sorpresa, que contenen una bossa de regal i documents variats per emportar-se en préstec durant tot un mes, i el concurs de lectura del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i Legiland «Llegir té premi».A més, la biblioteca seguirà acostant la lectura al jovent amb el Punt Bibliojove a l'Ateneu Juvenil els dimecres 27 de juliol i 31 d'agost per fer préstecs, informar de les lectures juvenils i de tots els serveis de l'equipament cultural. Finalment, per completar el programa d'activitats, de l'1 al 20 d'agost es podrà visitar l'exposició «60 anys de Cavall Fort» per conèixer la història d'aquesta històrica revista infantil.