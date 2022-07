L'extracció de sorra a la platja d'Altafulla provoca un vessament d'aigües estancades al mar

El succés ha provocat una taca fosca que ha alertat els banyistes i el personal de seguretat, que ràpidament ha hissat la bandera vermella

L'Ajuntament d'Altafulla ha informat que aquest divendres al migdia, uns treballs d'extracció de sorra del canal que desemboca a la platja, a tocar del parc de Voramar, han provocat el vessament accidental d'aigües estancades al mar. El succés ha provocat una taca fosca que ha alertat els banyistes i el personal de seguretat, que ràpidament ha hissat la bandera vermella per impedir el bany.Tot seguit s'ha posat en coneixement dels fets als tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), que amb les analítiques pertinents han determinat que la taca no prové del clavegueram i, per tant, no representa cap perill per a la salut i es dissoldrà sola amb el pas de les hores.Tant el cos de la Policia Local d'Altafulla com el servei de socorrisme i salvament preveuen que aquesta mateixa tarda la situació millori i ja pugui onejar la bandera groga en aquest espai. El vessament accidental ha estat fruit dels treballs de desembussament que s'estan realitzant a la sortida del canal de la rasa, que després dels darrers temporals ha quedat col·lapsat de sorra.