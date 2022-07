Jordi Vinyals agafa el relleu a Josep Masdeu com a alcalde de la Selva

El pacte de govern retorna l'alcaldia a ERC després de dos anys de mandat del PSC

Actualitzada 01/07/2022 a les 09:04

Un ple extraordinari de l'Ajuntament de la Selva del Camp ha servit aquest dijous a Jordi Vinyals (ERC) per tornar a agafar les regnes de l'alcaldia després que el passat dimarts Josep Masdeu (PSC) renunciés al seu càrrec d'alcalde en compliment del pacte de govern vigent entre els dos partits al municipi.Després d'un primer any de mandat amb Vinyals al capdavant del consistori i de dos exercicis amb Masdeu com a màxim responsable, el govern selvatà encara els darrers dotze mesos abans de les pròximes municipals amb el líder republicà novament presidint el consistori. Aquest darrer any com a alcalde suposarà el comiat de Jordi Vinyals de la política municipal, després d'haver format part del govern local en els tres darrers mandats, primer en coalició amb CiU i, posteriorment, amb el PSC, en els dos darrers.El relleu en el govern selvatà no afectarà les principals àrees de responsabilitat del consistori, de manera que Josep Masdeu passarà a ocupar la tinença d'alcaldia i conservarà les àrees de Promoció Econòmica, Obres Públiques i Activitats Econòmiques. Vinyals, per la seva banda, manté les regidories d'Economia i Hisenda, Urbanisme i Habitatge, a més de Cultura i Agricultura. La resta del govern municipal, amb David Lafuente, Judit Fontanillas i Quim Solé (PSC) i Enric Roberto i Laura Girona (ERC), mantindrà també les seves carteres.