Homenatge a Cambrils a l'àvia centenària, María Gonzàlez Monza

Hi van assistir l'alcalde i la regidora de Benestar del consistori

Actualitzada 01/07/2022 a les 09:52

L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i la regidora de Benestar, Yolanda Quílez, van assistir aquest dijous a l'homenatge a María González Monza per felicitar-la pel seu centenari i regalar-li un ram de flors en nom de l'Ajuntament de Cambrils.



L'acte va tenir lloc a la Residència Cambrils Suite i va comptar amb la presència de les seves tres filles, a més d'altres familiars i companys i companyes de la residència.

María González, que va complir 100 anys el dimecres 29 de juny, també va rebre la Medalla Centenària de la Generalitat de la mà del director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Tarragona, Daniel Sagalà Trilla.

L'homenatjada va néixer a Reus. Quan tenia 16 anys, durant la Guerra Civil, es va enamorar d'un aviador italià, es va casar i se'n va anar a viure a Itàlia, primer a Bagnoli i després a Nàpols. Allí va treballar al Consolat d'Espanya a Nàpols i va tenir tres filles i un fill.



El 2015 va caure i es va trencar el maluc. Per això, una de les seves filles va decidir emportar-se-la amb ella a Cambrils, on s'ha pogut recuperar i on s'ha quedat a viure definitivament.