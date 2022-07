Esquerra denuncia el greuge comparatiu dels viatgers d'autobús de Salou a Barcelona

A més, el partit també sol·licita al departament que estudiï «el perquè d'aquesta situació de desproporcionalitat en el preu del servei que va en detriment de l'ús del transport públic i dels ciutadans de Salou» i apliqui «les mesures correctores que corresponguin».

Des del Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Salou també demanen «l'aplicació de descomptes per ús i determinats col·lectius, ja que ens consta que no existeix cap descompte en aquest trajecte». «El codi postal no ha de marcar diferències negatives a l'operativa i preus dels serveis públics», indiquen.

Com a grup municipal d'ERC a l'ajuntament de Salou, han presentat un prec al plenari. «Lluitar contra el canvi climàtic és preocupar-nos per com podem reduir, des de tots els àmbits, les emissions contaminants, anant deixant de banda la dependència del vehicle privat i apostant per un transport públic, que ha de ser de qualitat. Per això, cal incentivar-ne l'ús, amb una política de preus adequada i una millora del servei per fer que viatjar en transport públic sigui una opció més viable», manifesten.