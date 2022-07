Els veïns de Pratdip pateixen talls diaris en la cobertura de telefonia

Afirmen que no poden ni acabar les trucades

Actualitzada 30/06/2022 a les 21:00

El municipi de Pratdip pateix constants talls en la cobertura de telefonia mòbil des de fa més d'un any. Un grup de veïns del poble denuncia que no poden fer cap mena de gestió a través del telèfon mòbil i que ni tan sols poden finalitzar mai una trucada amb Movistar.«A això, s'hi suma que hi ha petits talls a Internet cada pocs minuts. No podem ni teletreballar i el dia que plou, la situació empitjora», explica Javi Chacón, representant d'aquest grup de veïns. Segons Chacón, els dies de pluja, «l'antena cau i ens quedem sense cap dels dos serveis, fins i tot, durant dies». «Ni tan sols podem canviar de companyia, perquè totes utilitzen la infraestructura de Movistar. Si cau aquesta, cau la resta», afirma.

L'alcalde de Pratdip, Joan Maria Rovira, assegura que l'Ajuntament s'ha adreçat a la Subdelegació del govern central per formular una queixa formal, sobretot tenint en compte que es tracta d'un municipi dins de l'àrea d'influència de les dues centrals nuclears. «D'altra banda, hem fet moltes reclamacions al telèfon d'atenció als alcaldes, als municipis», afegeix Rovira.



«No ens podem permetre tenir una infraestructura de comunicacions tan precària sota aquestes circumstàncies», afegeix el portaveu dels veïns sobre la preocupació que suscita la manca de cobertura mòbil en un municipi pròxim a les plantes nuclears.



El grup de veïns assegura que fa més d'un any que obren incidències a la companyia, «i no serveix per a res». «Els tècnics ens han arribat a dir que és un problema d'inversió i que no es vol invertir per arranjar l'actual antena», afegeixen. Han presentat diverses denúncies a Consum de la Generalitat i han enviat un escrit a l'Ajuntament de Pratdip, al qual li reclamen celeritat per trobar una solució sobretot ara, a l'estiu, quan el municipi triplica la seva població