Els petits de casa també fan enoturisme

El 9 i 10 de juliol la Conca de Barberà celebrarà el Vinyafest, un esdeveniment enoturístic per famílies

Actualitzada 30/06/2022 a les 20:00

Participar en una gimcana entre vinyes de trepat. Construir un refugi per a ratpenats. Fer un tast de most. Gaudir d'un espectacle amb les vinyes de fons. Fer una passejada de nit per conèixer les constel·lacions i les aus nocturnes. Aquestes són només algunes de les activitats del nou Vinyafest, un festival un enoturístic adreçat al públic familiar que se celebrarà el segon cap de setmana de juliol als pobles de Blancafort, l'Espluga de Francolí i Pira.

El certamen està organitzat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i la DO Conca de Barberà, i el programa contempla fins a una vintena d'activitats que es faran al llarg del cap de setmana, la majoria de les quals, a més, són gratuïtes.

D'aquesta manera, dissabte 9 hi haurà dues sessions de visites guiades al Celler Carles Andreu de Pira, així com un Espectacle familiar i visita a les Vinyes de Gerida Viticultors. Una estona més tard hi haurà un segon espectacle familiar a les vinyes del Celler Carles Andreu.



La tarda de dissabte servirà per descobrir tots els secrets del trepat, la varietat de raïm autòctona de la Conca de Barberà, amb una gimcana familiar, i al capvespre es faran un seguit de tallers creatius inspirats en el paisatge de la vinya, com ara una sessió per pintar copes, la construcció d'un refugi per a ratpenats o una sessió de contes de la vinya i el vi.

El Vinyafest també tindrà música, amb concerts com el de l'artista Ven'nus, que es farà dissabte a Pira. Ven'nus és una de les figures emergents de l'escena del pop català, que arribarà a la Conca família després de passar aquest estiu per reconeguts festivals musicals com el Festival dels Jardins de Pedralbes o el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú.



En aquest mateix apartat musical hi haurà l'actuació de Corrandes són Corrandes i el grup de versions Cover H. Totes dues formacions actuaran diumenge 10 de juliol al matí. Aquest mateix dia hi haurà una doble sessió de visites guiades al Celler Rendé Masdeu de l'Espluga de Francolí i dos tallers, un de pintura amb vi i un d'elaboració d'un record del Vinyafest.

El festival també tindrà un apartat gastronòmic, de manera que durat tot el cap de setmana els assistents podran gaudir d'una variada oferta enogastronòmica a través d'un servei de bar foodtruck. A més, es complementarà amb una proposta recentment premiada, el Wine Truck, una idea reconeguda com la millor iniciativa emprenedora en la darrera edició dels Premis Vinari d'Enoturisme per fer promoció i d'altaveu dels productes vinícoles dels cellers del país.

El Vinyafest és una experiència pionera, que busca impulsar l'enoturisme en l'àmbit familiar, de manera que serveixi per acostar aquesta realitat a aquest públic específic i que aquest pugui conèixer el paisatge de vinya del trepat. Tota la informació del Vinyafest, així com el programa complet es pot descarregar a través d'internet (Podeu consultar tota la informació sobre el Vinyafest en família i descarregar el programa a http://costadaurada.info/experiencies).