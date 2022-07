Dos detinguts en dos dia a Valls per tràfic de drogues

Un d'ells va ser localitzat quan agents dels Mossos el van veure fer una venda des d'un cotxe

Mossos de la comissaria de Valls van detenir dimecres passat a la capital de l'Alt Camp, un home de 38 anys, com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.Els fets van tenir lloc pels volts de les 18 hores al carrer Abat Llort, quan els agents van observar com el conductor d'un vehicle feia sonar el clàxon per tal de cridar l'atenció d'un vianant.Seguidament l'home s'hi va aproximar i després de conversar li va entregar diners i el conductor va lliurar-li una bossa de plàstic la qual posteriorment es va poder comprovar que contenia 18 grams de marihuana.Amb aquesta informació, els agents van demanar el suport d'una patrulla de la comissaria de Valls per aturar el vehicle l'alçada del quilòmetre 10,2 de la carretera C-37 a Valls i escorcollar-lo juntament amb el seu únic ocupant. Entre la roba van localitzar una bossa amagada amb 22 grams de marihuana i oculta dins del cotxe hi van trobar 5 grams més de marihuana així com també un total de 380 euros en efectiu fraccionats en diversos bitllets.Es dona la circumstància que només un dia abans d'aquests fets, el 28 de juny, un altre home de 41 anys, va ser detingut al centre històric per agents de la mateixa Unitat d'Investigació com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.Al voltant de les 18.15 hores, va ser sorprès a la plaça Mossos d'Esquadra del municipi just quan efectuava un passi de droga, en concret cocaïna. Aquesta acció que es va repetir en diverses ocasions, motiu pel qual va ser detingut.Els detinguts van passar a disposició judicial al Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Valls i ambdós van quedar en llibertat amb càrrecs.