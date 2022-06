Simulacre d'emergència a la central nuclear Vandellós II

Els responsables de la planta han actuat en prealerta per activitat alta al circuit primari de refrigeració

La central nuclear Vandellós II, a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), ha dut a terme aquest dijous al matí el preceptiu simulacre d'emergència anual. L'exercici ha començat a les nou del matí i ha implicat tant la Sala d'Emergències del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) com el Centre de Coordinació Operativa (CECOP) de Tarragona.La simulació ha consistit en la declaració d'una prealerta d'emergència per la detecció d'alta activitat en el circuit primari de refrigeració. Davant d'aquest escenari, el titular ha decidit iniciar el procés de baixada ordenada de potència del reactor. També s'ha simulat un incendi, pèrdua d'energia elèctrica exterior per vent i un trencament de tubs en un dels tres generadors de vapor.