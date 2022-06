Salou presenta al·legacions a l'aprovació del Pla Director del CRT

El govern local impugna un dels articles sobre el repartiment de la fiscalitat derivada del Sector 1

L'Ajuntament de Salou en ple va aprovar ahir la ratificació del decret d'Alcaldia mitjançant el qual es formulen diverses al·legacions a la modificació del Pla Director Urbanístic (PDU) d'ordenació de l'àmbit del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) Vila-seca i Salou i tornava a carregar contra el repartiment de la fiscalitat de l'àmbit amb Vila-seca.Aquest és un dels aspectes que va tornar a obrir velles ferides entre ambdós municipis setmanes abans i després que s'aprovés el nou PDU, que el Govern va haver de redactar després que una sentència judicial anul·lés parcialment el de 2016.

En concret, amb les seves al·legacions l'Ajuntament de Salou impugnarà l'article 14.9 sobre el repartiment dels rendiments econòmics derivats del Sector 1 CTI entre Vila-seca i Salou. Segons el consistori salouenc, la inclusió del mateix en la modificació del Pla Director Urbanístic «és nul·la de ple dret».



Segons aquest article, recollit en la modificació, la recaptació dels tributs locals derivats del desenvolupament urbanístic del sector 1 «es distribuirà entre els ajuntaments de Salou i Vila-seca, en la proporció territorial que cada municipi té en l'àmbit d'aquest sector, que és del 59,35% per Salou i del 40,65% per Vila-seca».

Salou al·lega que aquest article causa nul·litat per «falta de motivació», però també perquè «vulnera la normativa legal urbanística aplicable», ja que el PDU és una figura de planejament urbanístic i en cap dels apartats del decret legislatiu que recull el seu contingut i funcions «es fa referència a previsions relatives a distribució, organització o gestió de rendiments fiscals».

«La modificació del PDU no pot, per tant, estendre's més enllà dels límits marcats per l'article 56 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC)», segons al·lega l'Ajuntament de Salou, i la inclusió de l'article que impugna suposa «una vulneració per excés, del TRLUC, en envair una competència que no li és pròpia, podent qualificar-se com un supòsit de desviació de poder».



El consistori salouenc afegeix que, a aquest fet, se li suma la «incompetència de la Generalitat per aprovar la previsió sobre la distribució de rendiments fiscals» i afirma que, amb la incorporació de l'article 14.9, el que es pretén, en realitat, «és imposar sobre els ens locals una modificació dels Estatuts del CRT» –en concret de l'article 52. b dels estatuts, que fa referència als ingressos fiscals «que s'assignaran íntegrament a l'ajuntament del territori on es materialitzi la implantació» –dels equipaments comercials, residencials o hoteleres del futur projecte de Hard Rock –.



De fet, aquest és un dels aspectes que ha fet que la disconformitat de l'Ajuntament de Salou perduri en el temps després que la junta de direcció del consorci del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) validés el nou Pla Director Urbanístic el mes de febrer passat.



En la mateixa junta va prosperar també un canvi en els estatuts del CRT sobre els ingressos fiscals que s'endurien els dos ajuntaments derivats de l'activitat econòmica del nou projecte de Hard Rock. La Generalitat i Vila-seca hi van votar a favor, mentre que Salou ho va fer en contra i va anunciar que el seu plenari no aprovaria aquest canvi d'estatuts.

L'Ajuntament de Salou també presentarà altres al·legacions sobre la ubicació d'una parcel·la destinada a equipaments comunitaris i a diversos aspectes sobre mobilitat, especialment dels accessos de Salou al futur complex de Hard Rock.