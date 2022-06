Missió: desactivar la bomba de Valls

Torna l'Escape Room al refugi antiaeri de la plaça del Blat amb nous trams i galeries recuperats

Actualitzada 29/06/2022 a les 21:35

Una bomba de la Guerra Civil està a punt d'esclatar a la ciutat de Valls. L'equip encarregat de desactivar-la haurà d'esmolar l'enginy i concentrar-se per resoldre els enigmes i endevinalles que se'ls han proposat. Aquesta és la trama central de l'Escape Room del Refugi antiaeri de la plaça del Blat de Valls, una activitat que es reprèn després de l'èxit d'acollida d'anteriors edicions, amb la novetat que l'espai compta amb nous trams de galeries, després de les obres que ha dut a terme l'Ajuntament de Valls.

El refugi, construït l'any 1938 al final de la Guerra Civil i dissenyat per l'aleshores arquitecte municipal Josep M. Vives Castellet, s'estén pel subsol de la plaça del Blat, els primers metres del carrer de la Cort i també per sota de la Casa de la Vila.

Fins ara, només eren accessibles la meitat de les galeries, ja que bona part estan plenes de runa i terra des de la dècada dels anys 40 del segle passat, quan es van aprofitar els túnels per llençar-hi materials de construcció. Amb les obres que s'han dut a terme, i que s'enllestiran aquests pròxims dies, s'obriran 17 metres de nova galeria, fet que permetrà ampliar el túnel principal en el seu traçat sud, així com el tram que discorre en direcció a l'Ajuntament. A més, també està previst que, en les principals zones de museïtzació de les galeries, s'incorpori una passarel·la flotant per evitar el contacte directe dels visitants amb el terreny.

En cadascuna de les sessions d'Escape Room hi poden participar fins a quinze persones, repartides en tres equips de cinc membres cadascun. Cada grup haurà de treballar en equip i fer ús de tot el seu enginy per anar superant les diferents proves amb un temps màxim d'una hora, amb l'objectiu final de desactivar l'explosiu que s'amagarà a les galeries de l'antic refugi.

Aquest mes de juliol, les sessions es faran els divendres 8, 15 i 22, a les 19 h. El punt de trobada és l'Oficina de Turisme de Valls (carrer de la Cort, 3), i hi poden participar tots els majors de 16 anys. El preu de les sessions és de 6 euros per persona, i cal fer la inscripció prèvia o bé per telèfon (977 612 530) o bé a través del correu electrònic (turisme@valls.cat).