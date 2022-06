Les activitats d'estiu del Patronat d'Esports de Valls assoleixen les 900 inscripcions

Encara hi ha places disponibles pels tastets d'estiu per a persones adultes i gent gran

El Patronat Municipal d'Esports de Valls va iniciar el 27 de juny passat les activitats esportives per aquest estiu, durant aquesta primera setmana hi participaran més de 200 infants i joves d'entre els 6 mesos i els 18 anys.Actualment hi ha gairebé 900 inscripcions als diferents torns que es proposen fins al final de juliol. Aquest nombre de sol·licituds és semblant al que hi havia al darrer estiu abans de la pandèmia.Les activitats que es realitzen són el Mini Esportiueig, dirigit als menuts d'entre 4 i 6 anys, l'Esportiueig, activitat poliesportiva per als nens i nenes de 7 a 11 anys, i el Campus de natació, per infants i joves dels 8 als 18 anys, on es fan activitats per a la millora i perfeccionament dels diferents estils natatoris, realització de circuïts d'habilitats i coneixement d'altres disciplines esportives que es desenvolupen en aquest medi com waterpolo, natació sincronitzada, socorrisme, caminades...Una altra activitat d'estiu són els tradicionals cursets de natació, amb una durada de dues setmanes i amb dos torns, és una altra de les activitats estrella dels estius al Fornàs.Finalment, per a les persones adultes i gent gran, a més a més de les activitats proposades per als abonats i les abonades, el Patronat d'Esports segueix oferint els tastets d'estiu. Es tracta d'un programa d'activitats que va néixer amb l'objectiu de conèixer i iniciar-se a la gimnàstica hipopressiva i al Ioga Iyengar.Aquestes comencen aquesta setmana i encara hi ha alguna plaça disponible.