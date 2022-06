La Febró busca qui porti el bar de la piscina a l'estiu

L'Ajuntament també ofereix places d'agent cívic per gestionar els visitants que rep el municipi

Actualitzada 30/06/2022 a les 10:08

L'Ajuntament de la Febró, a les muntanyes de Prades, busca responsable per la gestió del bar de la piscina municipal durant aquest estiu, un procediment que ha hagut de posar-se en marxa a última hora perquè la concessió anterior finalment no ha pogut assumir-la.Les bases per aquesta concessió de gestió de l'espai municipal, que és pels mesos de juliol i agost, es pot consultar al web de l' Ajuntament Igualment, al web es poden trobar les bases per la contractació d'un agent cívic per a l'estiu, que serà l'encarregat d'informar i gestionar els visitants que el terme rep durant l'estiu a causa dels seus atractius naturals.En qualsevol cas, els interessats en un o altra oferta poden adreçar-se també a correu municipal.