L'impacte econòmic de la Fira de Cambrils 2022 ha estat de 5,6 MEUR, mig milió més que al 2019

Les més de 40.000 persones visitants s'hi han gastat 10 euros més que en l'última edició, arribant a una despesa de 95 euros de mitjana per cap

Actualitzada 30/06/2022 a les 15:54

La Fira Multisectorial de Cambrils tanca la seva 63ª amb molt bona nota. L'informe de públic i impacte econòmic fet durant l'esdeveniment posa de manifest un balanç global on es constata que la Fira ha tornat després de la pandèmia amb més que bona salut que mai. Sense anar més lluny, l'impacte econòmic de la 63ª edició ha augmentat en 500.000 euros respecte l'edició anterior, situant-se en un total de més de 5.609.259 euros, per sobre dels 5.125.839 euros del 2019.En aquesta línia, l'estudi realitzat destaca que per cada euro invertit des del municipi el retorn ha estat de 46,5 euros. A més, en el conjunt de la Fira s'han generat més de 61 llocs de treball a temps complert. «Aquestes xifres són molt bones i ens demostren que la Fira de Cambrils ha tornat amb més força que mai. Estem molt satisfets amb la feina feta», ha indicat el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils, Juan Carlos Romera.Per altra banda, la despesa mitjana que han fet els més de 40.000 visitants de la Fira també ha augmentat, concretament en 10 euros més que el 2019. D'aquesta manera, cada visitant ha fet una despesa mitjana de 95 euros. Tot plegat, en una Fira on a més d'expositors s'hi han pogut trobar activitats lúdiques per a infants, el Mercat Medieval, l'espai d'oci i gastronòmic Carpe Birrem o l'espai Caravàning i d'Energies Renovables, entre moltes altres opcions.Aquest espai, novetat del 2022, va ser visitat per gairebé un 70% de les persones que van arribar a la Fira, amb la presència de marques destacades com Tesla o Decathlon. En aquest sentit, el regidor de Promoció Econòmica recalca que «en aquesta edició s'ha posat la base d'un salt qualitatiu important en el desenvolupament i el concepte de la Fira, i això garanteix la seva continuïtat i capacitat de creixement».Aquesta 63ª edició, amb destacades novetats en la programació de la Fira, ha estat puntuada amb un notable alt pels usuaris. Un resultat final de 8,5 que es manté des de la darrera edició de l'esdeveniment. La fidelització del públic és un altre tret destacable, atès que un 96% de les persones que han visitat la Fira tenen intenció de tornar-hi l'any vinent. La gran majoria, més de la meitat, han arribat a Cambrils amb la família, fet que destaca el caràcter familiar de l'esdeveniment.Sobre la procedència, és rellevant que més d'un 80% dels visitants van ser de la província de Tarragona i, d'aquests, més de la meitat eren de Cambrils. Reus, Tarragona, Mont-roig, Vila-seca o Salou són les altres ciutats amb més presència.