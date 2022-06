Els regidors acusats del cas de Torredembarra defensen que els lloguers eren necessaris

Els encausats remarquen el benefici pel municipi que suposaven els arrendaments per les entitats i Policia Local

Els regidors i tècnics municipals del cas dels lloguers de Torredembarra han defensat que els arrendaments dels dos locals eren necessaris per a la manca d'equipaments municipals per les entitats culturals, associacions veïnals i per traslladar les dependències de la Policia Locals a unes millors instal·lacions. Els acusats han reiterat que la tramitació dels expedients es va fer correctament i que suposaven un benefici pels veïns de la localitat.També han remarcat que cap d'ells va rebre cap benefici econòmic directe o indirecte per votar a favor de la contractació d'aquests immobles. Aquesta ha estat l'última jornada del judici de la peça separada número 1 del cas Torredembarra.