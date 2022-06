Actualitzada 30/06/2022 a les 17:49

El fiscal i l'acusació particular que representa a l'Ajuntament de Torredembarra han retirat els càrrecs de malversació sobre l'exregidora Francisca Felguera i el treballador d'Efial, Àngel Xifrà, en les conclusions finals del judici de la peça separada número 1 del cas Torredembarra sobre presumptes irregularitats en el lloguer de dos locals. Així doncs, tots dos han quedat absolts.Alhora, les dues acusacions han afegit la petició de delicte de frau a l'administració pública a la resta d'encausats. Això ha fet que les defenses hagin al·legat indefensió, ja que han considerat que durant el judici no s'ha parlat ni s'han valorat fets i proves sobre aquest supòsit delictiu. A més, han apuntat que hi ha hagut dilacions indegudes en el procés.