Un dels estudiants amb la millor nota de les PAU a Tarragona: «Estic molt content, no ho esperava»

Albaiges ha explicat que s'ha preparat durant els dos cursos de batxillerat per aprovar les PAU, però sense cap pla d'estudi «especial». El noi ha detallat que per estudiar les PAU va participar en les classes de repàs organitzades des del seu centre educatiu. «En les dues últimes setmanes abans de les proves vaig fer els exàmens d'altres anys, si no els acabava a classe o feia a casa», ha afegit. Considera que totes les proves van ser «assequibles i normals» i que per ell història va ser la matèria més complicada. «Estudiar tot aquell temari es fa pesat, memoritzar no és el meu punt fort, em costa més», ha comentat.

A l'espera de les notes de tall, té com a primera opció cursar el grau de Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC. «L'any passat, la nota crec que estava al 12,6, en principi he d'entrar», ha dit. El jove ha cursat la primària i la secundària a l'escola de La Salle de Tarragona i, ara, assegura que té ganes de canviar «d'aires» i de ciutat. «També tinc ganes de gaudir de l'estiu, que m'ho he guanyat», ha destacat. Així, després de l'esforç del batxillerat - d'on té un deu de mitjana- té previst fer un viatge amb la família i gaudir dels amics i de la platja.

A la demarcació de Tarragona també han aconseguit un 9,7 sis estudiants més. En concret, de l'Institut Andreu Nin del Vendrell, de l'Institut de Cambrils, del Gabriel Ferrater i Soler de Falset, del centre de Fontanelles de les Borges del Camp, La Talaia de Calafell, i de l'Institut Martí Franquès de Tarragona.