Porrera commemorarà el bicentenari del saqueig i la crema del poble per part dels absolutistes

Posteriorment, divendres 15 se celebrarà un concert titulat 'Porrera crema 1822-2022' a càrrec d'un quartet integrat per David Fernández, Feliu Ventura, Borja Penalba i Mireia Vives. El dia 16 hi haurà dos actes. Primer una xerrada sobre Josep Robrenyo i l'obra de teatre 'Lliure Poble de Porrera' a càrrec d'Albert Mestre; i també una lectura dramatitzada a càrrec d'actors del grup de teatre El Trole de Reus batejada com a 'Lliure poble de Porrera, Numància de Catalunya'.