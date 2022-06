La Guàrdia Civil utilitza un dron per controlar acampades il·legals a Siurana

La matinada de la revetlla de Sant Joan van realitzar un servei amb una càmera tèrmica i visors nocturns

Actualitzada 29/06/2022 a les 10:46

La matinada del passat 24 de juny, revetlla de la festivitat de Sant Joan, agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil de Tarragona, amb el suport de la unitat central del servei a Madrid, van realitzar un operatiu de control del medi natural a la zona de Siurana, al Priorat.Una de les novetats d'aquest operatiu, que es va dedicar a controlar les acampades il·legals i els aparcaments irregulars en zones amb risc d'incendi, va ser la utilització d'un dron amb càmera tèrmica i visors nocturns.Fins ben entrada la matinada el dron va estar controlant la zona i segons informen des del cos de seguretat, es va apercebre a diverses persones que estaven acampades o aparcades en llocs que podien alterar l'ecosistema.La zona de Siurana va ser escollida per la Guàrdia Civil per la seva atracció com a punt d'escalada, la qual cosa pot comportar que molts aficionats a la pràctica d'aquest esport s'estableixin a la zona de manera irregular, la qual cosa es considera perillosa pel risc elevat d'incendis que hi ha en aquest espai.