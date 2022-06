La Conca de Barberà crea un esdeveniment enoturístic per a públic familiar

El Vinyafest s'estendrà a tres municipis amb una vintena d'actes programats

Actualitzada 29/06/2022 a les 13:38

La Conca de Barberà, «el cor del trepat», ha creat un esdeveniment enoturístic adreçat al públic familiar. Es tracta del Vinyafest, que se celebrarà el 9 i 10 de juliol, amb una vintena d'actes programats. Està organitzat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, amb la col·laboració del Consell Comarcal i la DO Conca de Barberà. Les seus de Vinyafest seran Blancafort, l'Espluga de Francolí i Pira i els seus cellers. «L'experiència pilot» ha programat concerts, tallers i activitats per a tots els públics i gratuïts. Hi haurà música en directe, una gimcana sobre els secrets del trepat, una passejada nocturna per conèixer les constel·lacions i les aus nocturnes, o un espectacle que explica la tradició d'aixafar el raïm.