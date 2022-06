La candidatura PSC-FUPS provoca una fuita de militants socialistes a Salou

La direcció nacional del partit ha convidat l'alcalde de Salou a liderar una llista de coalició

L'Agrupació Socialista de Salou ha patit una important fuita de militants històrics del partit des del passat dilluns, quan es va celebrar una assemblea en la qual es va comunicar que la direcció del partit havia convidat l'actual alcalde de Salou i secretari general de FUPS, Pere Granados, a liderar una candidatura conjunta de cara a les pròximes eleccions municipals.Almenys una quinzena de militants han cursat ja la seva baixa o han comunicat la seva intenció de presentar-la al·legant el que consideren una imposició per part de la direcció del partit, tot i que bona part de l'Agrupació Socialista de Salou ja va manifestar la seva oposició a què Granados encapçalés una candidatura de coalició, tal com va avançar Diari Més el passat 25 d'abril.

Part de l'agrupació local del partit a Salou va recollir signatures contra la coalició amb FUPS que es van lliurar al primer secretari del PSC, Salvador Illa. Malgrat això, la direcció del partit va respondre amb els resultats del sondeig telefònic que hauria realitzat per conèixer el grau d'acceptació que tindria una llista socialista encapçalada per l'actual alcalde de Salou.

Segons els resultats d'aquesta enquesta, els actuals regidors socialistes a l'Ajuntament de Salou obtindrien una gran valoració per part de l'electorat, però sense possibilitat de guanyar els pròxims comicis.



Per contra, segons els resultats de la mateixa enquesta telefònica, tot i que el lideratge de Granados en la llista socialista provocaria una gran fuita de vots cap a altres partits, el PSC acabaria aconseguint una àmplia majoria, suficient per governar a la capital de la Costa Daurada. D'aquesta manera, el PSC assoliria una alcaldia més a Tarragona amb les seves sigles, una fita que la direcció de la formació socialista a Catalunya valora per damunt de l'opinió de la mateixa agrupació local a Salou, segons fonts properes al partit.

La presentació de la llista de coalició no es farà oficial fins, probablement, passat l'estiu. Abans de l'inici de les negociacions amb FUPS, l'Agrupació local de Salou es veia prou forta per a repetir o millorar els resultats de 2019, quan va obtenir cinc regidors, i confiava poder fer-ho amb David González al capdavant. A l'octubre de 2019, els socialistes van entrar a l'executiu de Salou amb la reedició de l'acord de govern del mandat anterior.