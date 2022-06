Els Bombers rescaten a Mont-ral un escalador que havia estat atacat per vespes

Va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Pius de Valls

Aquest dimarts a la tarda, els Bombers van haver de rescatar en una zona muntanyosa al terme de Mont-ral, a l'Alt Camp, a un escalador que havia patit l'atac de diverses vespes mentre escalava.L'home havia patit la picada de diverses vespes i presentava, segons van informar els Bombers, dificultats per respirar. L'avís de l'incident els Bombers el van rebre a les 18.42 h de la tarda.Fins al lloc on es trobava l'escalador es va desplaçar un helicòpter. Membres del cos de Bombers primer van estabilitzar l'escalador al mateix lloc on era i posteriorment amb l'helicòpter el van treure i el van traslladar fins a l'Hospital Pius de Valls.