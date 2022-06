Comencen a Constantí les activitats d'estiu socioeducatives i de lleure

Aquesta setmana han arrencat el Casal d'Estiu Municipal i el Campus d'Estiu

Actualitzada 29/06/2022 a les 13:30

Una vuitantena de nens han iniciat aquesta setmana les activitats del Casal d'Estiu Municipal a Constantí. Aquest any el casal s'allargarà fins al 29 de juliol oferint dues modalitats: el Casal de lleure, a partir de P-3, i el Casal d'Anglès, amb activitats d'immersió en la llengua anglesa per a infants a partir de 1r de primària.Les activitats es realitzen a l'escola Mn. Ramon Bergadà i estan coordinades per un equip format per una directora, 8 monitors/es i una vetlladora. A partir de la segona setmana s'hi han inscrit 90 nens i nenes, i es comptarà amb el reforç d'algun integrador proporcionat pel Consell Comarcal del Tarragonès a través del projecte 'Integradors d'estiu' per atendre infants que demanin una atenció específica individual.D'altra banda, aquest dilluns 27 de juny ha començat també el Campus d'Estiu 2022, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Aquesta és la segona edició d'aquest Campus d'Estiu, una de la principals novetats que es van incorporar al Pla Educatiu d'Entorn al municipi durant el curs passat, per tal de desenvolupar accions educatives més enllà de l'horari lectiu i durant l'estiu.El Campus d'Estiu compta amb 60 places disponibles distribuïdes per cicles (20 infants de primer i segon, 20 infants de tercer i quart i 20 infants de cinquè i sisè). Està coordinat per un equip de cinc monitors/es i una directora de l'empresa 'Fundació en xarxa'. El campus es fa a l'escola Mossèn Ramon Bergadà, en horari de 9 a 13 hores.