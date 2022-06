Altafulla estrena la reserva del servei gratuït de bany assistit amb recollida i tornada a domicili

Actualitzada 29/06/2022 a les 18:43

L'Ajuntament d'Altafulla, amb la col·laboració de l'empresa de salvament i socorrisme WaveSos, ha posat en marxa, per a aquesta nova temporada de bany a la platja, la reserva per al servei gratuït de bany assistit amb recollida i tornada a domicili per a les persones amb mobilitat reduïda.

Per fer ús del servei, cal fer la reserva prèvia de manera telemàtica (https://wavesos.es/altafulla-servei-acces-a-platges-per-persones-de-mobilitat-reduida) a través de la pantalla principal del web de l'Ajuntament, o bé, trucant al telèfon 638 26 70 76. Aquest servei s'ofereix des del 15 de juny fins l'1 de setembre, de dilluns a diumenge, d'11 a 16 hores.

Cal recordar que la platja d'Altafulla compta amb un servei de salvament format per tres socorristes de l'empresa WaveSos, que es reforça amb un socorrista més en les hores de més acumulació de banyistes, de 12 a 16 hores. L'horari del servei és de 10:30 a 19:30 hores.

Aquesta mateixa empresa també és l'encarregada del servei de socorrisme i salvament a la piscina municipal, que compta amb un efectiu. L'horari d'obertura de l'equipament és d'11 a 15 hores, i de 16 a 20 hores. La piscina restarà oberta fins el 4 de setembre.