Mont-roig rebrà 3,9 MEUR per millorar la sostenibilitat de l'oferta turística

El projecte, de 3'9 milions d'euros, està finançat a parts iguals per l'Ajuntament, el govern de l'Estat i la Generalitat

Actualitzada 28/06/2022 a les 16:52

L'objectiu d'aquest programa és impulsar la transformació de les destinacions turístiques cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, així com donar suport al desenvolupament d'estratègies de resiliència davant dels nous reptes als quals s'enfronta el sector turístic. Uns criteris que s'alineen perfectament amb el projecte presentat per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, motiu pel qual ha estat seleccionat dins l'apartat de municipis turístics. Molta satisfacció des de l'Ajuntament

L'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha qualificat la notícia com a molt positiva: «Estem molt satisfets per rebre, de nou, una bona notícia per al municipi. És un bon projecte que ens consta que ha tingut molt bona rebuda per part de l'equip del Fernando Valdés, el secretari d'Estat de Turisme».



«En aquest sentit, hem d'estar molt agraïts pel seu suport a la Secretaria d'Estat, també a la Direcció General de Turisme de la Generalitat, que ens permetrà millorar el nostre atractiu turístic i, sobretot, encaminar-lo cap al turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient, que en definitiva s'alinea perfectament amb la nostra estratègia de municipi», explica Morancho.

La proposta presentada per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per millorar la sostenibilitat de l'oferta turística del municipi, valorada en 3'9 milions d'euros, ha estat una de les tres propostes catalanes i l'única del Camp de Tarragona seleccionada en la convocatòria 2022 de l'edició ordinària del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD).Aquesta convocatòria està cofinançada a parts iguals per les tres administracions participants: l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, la Secretaria d'Estat de Turisme i la Generalitat a través de la Direcció General de Turisme.Així doncs, l'Ajuntament podrà tirar endavant aquest pla de 3'9 milions d'euros, que preveu accions com una nova xarxa d'itineraris saludables, nous punts de càrrega de vehicles elèctrics o la digitalització de l'oferta turística, amb l'aportació de 2'6 milions provinents del finançament de l'Estat i la Generalitat.