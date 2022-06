Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana a la Febró

Hi ha dos detinguts, que s'encarregaven del cultiu de més de 4.000 plantes, que han ingressat a presó

Actualitzada 28/06/2022 a les 08:09

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Reus van detenir dimecres passat dos homes de 23 i 36 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues.Les detencions són el resultat d'una investigació que va començar el mes de maig a partir de diverses informacions que apuntaven que en una zona forestal de la Febró, a les Muntanyes de Prades, s'estava instal·lant una gran plantació de marihuana.Posteriorment els Mossos van poder ubicar amb precissió la zona i descobrir qui eren els seus responsables. Van establir un dispositiu policial a càrrec de la unitat d'investigació i amb suport de l'Àrea Regional de Recursos Operatius que es va portar a terme el passat dimecres, 22 de juny al matí.A primera hora del matí, els agents van detenir els dos responsables de la plantació i van intervenir 4.129 plantes de marihuana en un estat inicial de creixement.A la zona, els mossos van localitzar també una tenda on dormien els detinguts, diverses zones d'assecament, un planter i diverses basses d'aigua. Es tractava d'una plantació exterior el sistema de la qual es basava en el reg per mànega a partir de la captació d'aigua de pluja recollida en unes basses construïdes mitjançant els arbres de la zona. A més, els traficants havien tallat bona part de l'arboreda per deixar passar el sol.Els dos detinguts van passar l'endemà dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus i l'autoritat judicial va decretar el seu ingrés a presó.