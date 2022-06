Detingut un camioner begut i drogat a Constantí que duia matèries perilloses

L'home, a més, tenia el carnet de conduir retirat fins el novembre vinent

Actualitzada 28/06/2022 a les 10:57

Agents dels Mossos d'Esquadra de Trànsit de la Regió Policial Camp van detenir el passat 24 de juny, a Constantí, un home de 29 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i drogues i tenir el permís de conduir suspès judicialment.Els fets van passar durant la tarda de divendres passat quan els mossos van rebre avís que el conductor d'un camió de matèries perilloses, que circulava per l'AP-2 direcció Constantí, anava possiblement begut per la manera com conduïa el vehicle.Amb les indicacions del testimoni, una patrulla va visualitzar-lo a l'altura de la rotonda d'accés del Polígon de Constantí i va seguir-lo fins aturar-lo a l'avinguda Àustria. Els agents van demanar la documentació al camioner i van comprovar que presentava símptomes de trobar-se sota l'efecte de begudes alcohòliques.En la prova d'alcoholèmia va donar 0,40 mg/l, el què representa superar en més de dues vegades la taxa d'alcoholèmia permesa establerta en 0,15 mg/l per als transportistes professionals. D'altra banda, també va donar positiu en la prova de detecció de substàncies estupefaents, concretament, cocaïna.Així mateix la patrulla va demanar-li el permís de conduir i aquest va dir-los que no el portava però un cop fetes les comprovacions van constatar que tenia una suspensió temporal judicial vigent fins el mes de novembre de 2022.El detingut va passar dissabte, 25 de juny, a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.