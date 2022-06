La Pobla prolonga l'avinguda Mina de Madró, que es convertirà en un nou accés al municipi

L'Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha posat en marxa el projecte d'obra per a la prolongació i urbanització de l'avinguda Mina de Madró, que actualment connecta la zona de les Moreres (a l'entorn del camp de futbol) amb el monument de la Indústria, ubicat a l'inici de l'avinguda Tarragona.



La intervenció de prolongació es concentra entre la rotonda d'aquest monument i la carretera T-721, popularment coneguda com a carretera de Constantí i amb la qual, un cop finalitzades les obres, la Pobla estarà connectada a través de dos nous accessos i sortides. Aquests punts de connexió estaran ubicats a l'avinguda Mina de Madró i al carrer Camí de l'Horta.

Els treballs, que van donar inici ara fa unes setmanes, tindran una durada prevista de 14 mesos i la previsió és que el projecte estigui enllestit a l'estiu del 2023. Aquesta intervenció suposarà la creació d'un nou tram de carrer de 280 metres de longitud, amb tots els serveis necessaris i la implantació d'equipaments addicionals com d'un nou aparcament amb 90 places i una nova zona de lleure infantil en un espai verd.



El projecte compta amb un pressupost de 4.108.747,69 euros, que aniran a càrrec dels pressupostos municipals dels anys 2022 i 2023 i suposaran la urbanització d'una superfície total de 5.481 metres quadrats, en un projecte que també preveu la reserva d'espai per a futurs usos municipals a determinar.



Pel que fa als equipaments inclosos en els treballs a realitzar, està prevista la creació d'una zona verda amb àrea de lleure infantil, ubicada al carrer Camí del Clos, en el tram comprès entre l'avinguda Mina de Madró i el carrer Camí de l'Horta. Aquest espai comptarà amb gespa artificial i diversos elements de joc per a infants d'entre 2 i 14 anys, entre els quals dues estructures de joc continu (una amb forma de cabana i una altra de quatre torres interconnectades formant un circuit), gronxadors, pont de mico, etc. L'espai també estarà dotat amb bancs de fusta, papereres i enllumenat públic.

Un altre dels àmbits que seran contemplats durant l'evolució de les obres és la mobilitat. En aquest sentit, es preveu la creació de dues rotondes en el nou tram de l'avinguda Mina de Madró, que ordenaran i facilitaran el trànsit de vehicles a la zona. Aquestes rotondes estaran ubicades a les interseccions amb els carrers Camí del Clos i Camí de la Coma. Així mateix, també es procedirà a instal·lar la senyalització vial pertinent, en una zona de nova urbanització que estarà lliure de barreres arquitectòniques, per facilitar i garantir l'accessibilitat de tothom.