La platja d'Altafulla en estat crític, malgrat la reposició de sorra feta

El president d'ATECA manté la confiança en la gestió del nou govern, però reconeix que «moltes reserves estan condicionades a l'estat de la platja»

Actualitzada 26/06/2022 a les 19:03

L'abocament de 8.000 metres cúbics de sorra que es va fer entre el 14 i el 17 de juny no ha evitat que l'estat de la mar que va esdevenir els dies següents deixés la platja d'Altafulla novament sense arena.

Aquest cap de setmana, l'estat de la platja s'ha agreujat encara més. Les entrades al passeig s'han descalçat novament i el municipi difícilment podrà començar la temporada amb una platja en bones condicions. Tot i això, el president de l'Associació Turística d'Empresaris i Comerciants d'Altafulla (ATECA), Josep Maria Lloret, manté la confiança en la gestió que en faci el nou govern encapçalat per Montse Castellarnau i atribueix l'estat actual de la platja a «la inactivitat» sobre la mateixa dels darrers tres anys, en referència als tres anys de mandat del govern derrocat per una moció de censura el passat mes de maig, justificada, precisament, per la manca de sorra. «Això és el que s'han trobat –el nou govern– i això és el que estem pagant per un període d'inactivitat. Si ho haguessin fet bé, no seríem on som. No tenim platja, no tenim terrasses ni serveis, hi ha gent que es planteja no obrir», diu Josep Maria Lloret, president d'ATECA. «Tenim moltes reserves hoteleres condicionades a què la platja estigui bé», afegeix Lloret, qui afirma que el govern d'Altafulla es reunirà avui amb Costes per tractar la qüestió. De fet, el nou govern d'Altafulla té previst oferir una roda de premsa avui per informar sobre la situació actual de la platja.

Mentrestant, des de l'EINA-ERC demanen la convocatòria immediata del comitè de gestió de la platja per establir les següents actuacions de protecció del litoral altafullenc. Critiquen també que la darrera reposició de sorra s'hagi fet sota criteris polítics i no pas tècnics, tot i que –segons afirmen– les previsions meteorològiques ja advertien dels nous temporals que s'han acabat enduent tota la sorra abocaa els darrers dies. I és que, de fet, la moció de censura –que va ser detonada per l'esfondrament de la terrassa d'un restaurant de primera línia de mar a l'abril– ha convertit l'estat de la platja d'Altafulla en una qüestió política. «Aquests darrers dies s'ha demostrat que gestionar la platja sense criteris tècnics és una irresponsabilitat sostinguda per la necessitat de fer una actuació que només busca una rendibilitat electoral», afirmen des de l'EINA-ERC.

Per la seva banda, Lloret reconeix que probablement, va ser «la pressió de la gent del poble», la que ha fet que l'Ajuntament demanés l'aportació de sorra la tercera setmana de juny i que caldrà una o més reposicions.