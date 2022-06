El barri del Port de Cambrils serà pioner d'una prova de recollida de l'orgànica comercial

El servei es prestarà cada dia de la setmana durant la temporada d'estiu per millorar la quantitat i qualitat de la recollida

Actualitzada 27/06/2022 a les 16:36

L'Ajuntament de Cambrils, a través de l'empresa de serveis comarcals mediambientals Secomsa, començarà una prova pilot de recollida porta a porta de la matèria orgànica comercial a partir de l'1 de juliol als comerços alimentaris i a la restauració del barri del Port de Cambrils. Actualment, la recollida porta a porta ja s'està realitzant amb la fracció de paper i cartró.La prova pilot consistirà en recollir la matèria orgànica cada dia dels establiments alimentaris, que a les 12 de la nit hauran de treure el contenidor, facilitat per l'Ajuntament, amb la fracció orgànica corresponent. La principal finalitat d'aquesta iniciativa és la millora de la quantitat i qualitat de la fracció orgànica recollida a municipi.El regidor de Serveis Generals i Medi Ambient, Josep Maria Vallès, ja ha enviat una carta a les associacions de comerciants amb tota la informació sobre el funcionament del servei. D'altra banda, entre l'última setmana de juny i la primera de juliol, un educador ambiental de l'empresa Secomsa visitarà cada establiment implicat per tal de fer una enquesta, conèixer la seva logística, facilitar un cubell per dipositar la matèria orgànica i explicar com utilitzar correctament el nou servei de recollida.Per qualsevol dubte o aclariment, els establiments també tenen un correu i un telèfon de contacte. A més, també podran plantejar els seus suggeriments en els espais participatius ja estructurats, que preveuran un punt de l'ordre del dia per parlar d'aquest tema. El proper Consell del Barri del Port tindrà lloc al Centre Cívic de les Basses el dimarts 5 de juliol a les 20 hores i la propera Comissió de Seguiment de les Obres de la Rambla Jaume I serà dijous 7 de juliol a les 20 hores.Els establiments i restaurants del barri del Port són una part important dels grans productors de residus del municipi, sobretot pel que fa a la fracció orgànica. Amb la prova pilot de recollida porta a porta de l'orgànica comercial es pretén incrementar la recollida selectiva al municipi, facilitar la gestió dels residus als establiments comercials i reduir les molèsties associades als contenidors situats a la via pública.