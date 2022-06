Descobrir montblanc com si fos un joc

L'Oficina de Turisme ha editat material per fer gimcanes familiars pels llocs més emblemàtics de la vila

Llapis, paper i moltes ganes de passar-ho bé. Això és tot el que cal aquest estiu per descobrir la vila de Montblanc en família, de manera autoguiada i al ritme que convingui a cadascú. Tot plegat es pot fer amb el nou material editat per l'Ajuntament de Montblanc a través de l'Oficina de Turisme. Es tracta de dues gimcanes presentades en suport de paper amb il·lustracions i fotografies, proves a fer i enigmes a resoldre.

La primera, Explora Montblanc al teu aire, s'adreça a infants d'entre 5 i 8 anys. Consisteix en un quadern de vint pàgines en el qual es proposen onze proves en onze llocs diferents. El punt inicial de l'activitat és la Catedral del Vi de Montblanc, l'antic celler cooperatiu modernista, on està situada l'Oficina de Turisme. El grup familiar haurà d'anar recorrent el nucli antic i superant les proves i enigmes que es plantegen en forma de sopa de lletres o mots encreuats, entre altres. També es dona l'opció de dibuixar i pintar. Al final, les famílies que resolguin tots els enigmes plantejats podran aconseguir un premi que es pot passar a recollir a l'Oficina de Turisme.

La segona proposta, adreçada a joves de 9 a 12 anys, es titula Descobreix la persona impostora de Montblanc. En aquest cas es fan servir unes postals amb imatges icòniques de Montblanc. Al revers hi ha els plantejaments de les proves a fer lligat a un enigma central a resoldre. Cada prova es correspon amb un espai d'interès, una fotografia i la il·lustració d'algun personatge que hi té relació. N'hi ha tretze, però un d'ells és fals, i cal esbrinar de quin es tracta. També hi ha sopa de lletres i mots encreuats, però s'hi han introduït proves més complexes lligades amb les matemàtiques, la geografia i la història, entre altres matèries. Com en l'altre cas, resoldre tots els enigmes plantejats comporta l'obtenció d'un premi que es pot passar a recollir per l'Oficina de Turisme.

Aquesta material es pot aconseguir a la mateixa Oficina de Turisme de Montblanc i té un preu de 10 euros. Les visites turístiques familiars autoguiades que s'han posat en marxa aquest estiu complementen la visita guiada Explora Montblanc que s'ofereix els caps de setmana a 2/4 d'11 del matí.