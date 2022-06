30 joves juguen a l'Escape room Gabriel Ferrater organitzat per la Biblioteca de Cambrils

L'activitat s'emmarca en l'Any Gabriel Ferrater, que commemora el 50è aniversari de la mort del poeta reusenc

Actualitzada 27/06/2022 a les 19:33

Una trentena de joves han jugat aquest matí a l'Gabriel Ferrater organitzat per la Biblioteca Josep Salceda i Castells de Cambrils, amb la col·laboració del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Cambrils. Les persones participants han hagut de fer servir l'enginy i la deducció per resoldre diferents enigmes i trencaclosques i així poder trobar una versió inèdita del poema «In Memoriam» de Gabriel Ferrater.

L'activitat s'emmarca en l'Any Gabriel Ferrater, que commemora el 50è aniversari de la mort del poeta reusenc, també destacat com a lingüista, crític, traductor, director editorial i estudiós de la literatura. L'objectiu del joc era reivindicar la seva obra i figura i donar-la a conèixer entre el jovent.

La propera activitat de la programació de la biblioteca serà un taller d'enquadernació a càrrec de Marta Soley (@dolsallibreta) previst pel dijous 30 de juny d'11 a 12:30 hores a l'Ateneu Juvenil. Les inscripcions es poden fer des de la pàgina web www.joventutcambrils.cat, presencialment demanant cita prèvia a joventut@cambrils.org o al WhatsApp 629 658 817 (Preu: 5 euros).

Aquest mes de juny també s'ha portat a terme la sessió de contes per a nadons L'erugueta goluda a càrrec de Glòria Arrufat, i el recital de poemes Gioconda al desnudo: un passeig per les emocions de les dones en la poesia de Gioconda Belli organitzat per Acte Cambrils i Banc del Temps. A més, avui s'ha iniciat el concurs de lectura del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i Legiland «Llegir té premi».

D'altra banda, el Club de Lectura Adult va celebrar una sessió especial amb Pau Vidal Gavilán per comentar «Planimetria d'una família feliç», el nou Club de Lector@s es va trobar per parlar del plaer de llegir, i el Punt BiblioJove va tornar a l'Ateneu Juvenil.