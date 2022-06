Un camió de la brossa crema completament a la Canonja

L'accident ha tingut lloc la carretera T-11 prop del municipi i no ha causat ferits

Actualitzada 26/06/2022 a les 10:15

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquesta matinada per extingir un foc que ha cremat al 100% un camió de la brossa a la Canonja.Els fets han tingut lloc de matinada, concretament l'avís va ser a les 2.46 hores quan els serveis d'emergències van rebre la notificació de l'incendi al quilòmetre 11,7 de la carretera T-11 a la Canonja. Quan els Bombers van arribar les flames ja havien consumit gran part del vehicle i, finalment, van acabar cremant completament tant el vehicle com gran part de la càrrega.Els Bombers van actuar per extingir el foc i van donar l'incendi per acabat a les 4:43 de la matinada. Els serveis d'emergència van treballar amb 4 dotacions. El vehicle, una vegada extingit, va quedar degudament senyalitzat a la carretera a l'espera que una grua tornés a habilitar el carril on va quedar afectat.