Prades inicia la temporada de la piscina municipal amb novetats

L'entrada serà gratuïta fins al 30 de juny

Actualitzada 26/06/2022 a les 13:10

L'Ajuntament de Prades ha realitzat una jornada de portes obertes de la piscina municipal per la Diada de Sant Joan. L'alcaldessa de Prades, Lídia Bargas, ha presentat els nous espais juntament amb el primer tinent d'alcalde, Joan Pons i el regidor d'urbanisme i esports, Joan Llurba.Les remodelacions de la piscina municipal, que han acabat enguany, inclouen nous vestidors, taquilles, bar, així com un nou espai de terrassa. El fons de la piscina infantil també s'ha repintat i l'espai de gespa es veu més ampli al haver eliminat l'anterior bar.El nou edifici compta amb plaques solars que alimenten els vestuaris i el bar.Els usuaris amb abonament podran accedir directament a la piscina a través dels vestuaris amb una targeta introduint-la a un torniquet d'accés. L'abonament es podrà adquirir a l'oficina de l'Ajuntament. Qui no tingui abonament podrà pagar l'entrada a taquilla.Les claus numerades de les taquilles s'hauran de demanar al bar deixant un dipòsit.Des del 24 de juny fins el dia 30 de juny l'accés a la piscina serà gratuït.Del 18 al 29 de juliol comença el primer torn dels cursets de natació i el segon torn serà de l'1 al 12 d'agost. Les classes es faran els dilluns, dimecres i divendres de 13h a 13h45. Els infants inscrits a casal d'estiu també realitzaran activitats a la piscina. Els interessats es poden apuntar a l'Oficina de Turisme o a l'Ajuntament per quaranta euros el torn.