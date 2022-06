La Costa Daurada està entre les costes espanyoles que tenen més risc de patir un tsunami, segons la UNESCO

L'organització ha revelat que «la probabilitat que una ona de tsunami superi un metre al Mediterrani en els pròxims 30 anys és pròxima al 100%»

Actualitzada 25/06/2022 a les 19:03

La UNESCO ha llançat un missatge contundent sobre les probabilitats que es produeixin tsunamis en les pròximes dècades. Així ho ha anunciat la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, durant la Conferència de les Nacions Unides sobre els Oceans a Lisboa (Portugal).Per aquesta raó, l'organisme capacitarà al 100% de les comunitats costaneres que estiguin en risc. «El sistema mundial d'alerta de tsunamis, dirigit per la UNESCO, és especialment eficaç per a detectar tsunamis molt ràpidament. Però donar l'alarma no és suficient: per a salvar vides, les comunitats costaneres també han d'estar capacitades per a respondre de la manera correcta. La UNESCO ara està assumint un fort compromís per a capacitar-los a tot el món per a 2030», ha destacat la directora general.Encara que és cert que aquests fenòmens ocorren amb poca freqüència, però amb més del que generalment es pensa, i les seves conseqüències són devastadores per a les comunitats. De fet, el Centre d'Alerta de Tsunami del Pacífic de la UNESCO ha respost per si mateix a 125 esdeveniments d'aquestes característiques, set per any.I encara que la majoria dels tsunamis afecten les poblacions costaneres a les regions de l'Oceà Pacífic i Índic, «totes les regions oceàniques estan en risc», subratlla la UNESCO. En aquest sentit, les estadístiques revelen que «la probabilitat que una ona de tsunami superi un metre al Mediterrani en els pròxims 30 anys és pròxima al 100%».El 78% dels tsunamis són provocats per activitat sísmica, el 10% per activitat volcànica i lliscaments de terra, i el 2% per activitat meteorològica, afegeixen.En el cas d'Espanya, quines costes banyades pel Mediterrani es podrien veure afectades? El Mediterrani abasta la Costa del Sol, que inclouria a bona part d'Andalusia i a províncies com Màlaga. També a la Costa Tropical de Granada, a la Costa d'Almeria i a la Costa Càlida, a Múrcia.Així mateix, la Costa Blanca a la qual pertany la província d'Alacant i la Costa de València també podrien veure's afectades. Altres costes que podrien veure's afectats per un hipotètic cas de tsunami són la Costa Daurada i la Costa Brava, així com l'arxipèlag balear.