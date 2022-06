Vella i Joves estrenen castells de 9 durant la diada de Sant Joan a Valls

La plaça del Blat torna a vibrar amb les seves colles

Actualitzada 24/06/2022 a les 18:20

Segona ronda

Tercera ronda

La Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls han protagonitzat una diada de Sant Joan com les de tota la vida. Emoció, reptes, alegria i castells de 9 a la plaça del Blat, que ha vibrat com sempre ho fa en les grans cites. Els rosats han descarregat el 3d9f i carregat el 4d9f i el 4d8p; mentre que els Diables Vermells han completat el 5d8, carregat el 3d9f i descarregat el 4d8. El km.0 del món casteller no s'ha omplert del tot però en els moments de màxima tensió ha vibrat i rugit com en les grans ocasions. El món casteller recupera el pols a marxes forçades després de l'aturada pandèmica i encara la part forta de la temporada amb il·lusió.La Colla Joves Xiquets de Valls ha obert plaça amb el 5d8. La catedral vermella s'ha mostrat molt sòlida durant tota l'execució de la construcció i l'enxaneta ha fet les dues aletes amb seguretat. A la descarregada, el castell tampoc ha patit gens. Ha estat el tercer de la temporada que completen.La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha començat la diada amb el 3d9f. Poques hores després del que van fer a la jornada de Completes de la nit de Sant Joan, els rosats l'han repetit amb força solvència. El castell ha pujat prou fi i no ha estat fins a l'entrada de canalla que ha tingut alguns tremolors. Tot i això, l'estructura no ha patit i no ha estat fins a l'inici de la descarregada que el pis de sisens s'ha tancat una mica. Una anècdota en una execució solvent, en bona part gràcies a un folre rocós.Els Diables Vermells han carregat el primer 3d9f de la temporada en la segona ronda. El castell ha pujat lleugerament tremolós però amb l'entrada de la canalla s'ha estabilitzat una mica. L'enxaneta ha pogut fer l'aleta però a la descarregada les coses s'han complicat. Els terços, quarts i quints han començat a patir i en la sortida de sisens el castell no ha aguantat més. Amb tot, aplaudiments a la plaça del Blat i reacció orgullosa dels de Pere Rico.També s'ha quedat en carregat el 4d9f de la Vella, el primer del curs. Tot i haver fet un peu desmuntat el tronc no ha estat còmode en cap moment. Malgrat això, els ànims de la plaça han encoratjat els rosats a tirar amunt i després d'algun dubte de l'enxaneta el castell s'ha coronat. El tremolor no ha cessat i després d'un parell de batzegades fortes semblava que la Vella tornaria a fer de Vella, salvant l'insalvable. Però en la sortida de sisens el castell s'ha trencat pels quarts. La tensió i l'èpica han fet que la plaça ressonés com als vells temps.En la darrera ronda la Colla Joves ha executat amb molta comoditat el 4d8. Un castell que aquesta temporada ja han fet en diverses ocasions i en el qual han demostrat que estan preparats per reptes superiors. L'estructura ha estat sòlida en tot moment i tant a la pujada com a la baixada no hi ha hagut cap problema.Per la seva banda, els rosats han provat el 4d8p. Quan estaven entrant els dosos, i amb el pilaner ja a lloc, l'enxaneta no ho ha vist clar i ha decidit que no era el moment de tirar amunt. Així doncs, intent desmuntat. En la repetició el castell ha quedat en carregat. El quatre ha pujat bé i l'enxaneta no ha dubtat en coronar-lo. La col·locació de l'acotxador a dalt del pilar ha estat un pel lent i al tronc hi ha hagut alguns dubtes, però els d'Albert Martínez l'han pogut desmuntar i el pilar de 6 ha quedat dret. Quan semblava que el descarregarien el pilaner ha començat a patir, primer asseient-se i a poc a poc perdent-lo cap enrere fins que, finalment, el pilar ha acabat cedint.Just després, crits de «i Vella, i Vella, i Vella, Vella, Vella», tant dels rosats com de la majoria de la plaça del Blat, que no s'ha omplert. Els Diables Vermells han respost amb orgull i crits de «i Joves, i Joves, i Joves, Joves, Joves».Finalment, a la ronda de pilars, les dues colles han repetit l'actuació de Completes. Així, els rosats han descarregat el pilar de 6, mentre que la Joves ha fet dos pilars de 5, en un dels quals l'enxaneta i la quarta han estat estirats des de dalt del balcó de l'Ajuntament.