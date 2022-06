Rècord de dies calorosos durant la primavera a Catalunya

Tarragona ha viscut més nits tropicals que mai des de l'inici de la sèrie històrica el 2009, en 7 ocasions

Actualitzada 24/06/2022 a les 09:37

Estacions meteorològiques d'arreu de Catalunya han registrat rècords de calor durant la primavera. Una anàlisi de l'ACN amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) revela que el número de dies entre el 21 de març i el 20 de juny en què s'han superat els 30ºC ha estat superior a cap registre anterior a municipis com ara Lleida (Segrià), en 35 ocasions, o a Artés (Bages), 34 vegades. Les jornades considerades com a «dies d'estiu» perquè la temperatura mitjana ha superat els 25ºC també han arribat a xifres rècord, amb marques com les 10 de l'Aldea (Baix Ebre) o les 8 de Rellinars (Vallès Occidental). D'altra banda, Barcelona ha registrat 24 nits tropicals durant la primavera, i ha superat màxims com a mínim des del 1995.Un total de 15 de les 17 estacions meteorològiques automàtiques representatives de tota la geografia del país que s'han analitzat han trencat registres històrics des de l'inici de la sèrie històrica, que varia en cada cas però oscil·la en la gran majoria dels casos entre els anys 1995 i 2006. En 14 d'elles, hi ha hagut més dies amb pics de temperatura superiors als 30ºC que en cap altra primavera anterior.Tarragona també ha viscut més nits tropicals que mai des de l'inici de la sèrie històrica el 2009, en 7 ocasions. Amb tot, és l'únic rècord tant de la ciutat, com també de Torredembarra (Tarragonès), l'altre municipi de la costa tarragonina analitzat. Els dos municipis han tingut sis «dies d'estiu» i, mentre que la primera ha tingut pics de més de 30ºC en cinc dies, només ha estat el cas en una ocasió en la segona.